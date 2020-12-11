Pandemi sonrası en çok turizm büyüyecek

Bu yıl 4. kez düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi (İEZ), dün iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Kalyon PV ana sponsorluğunda, 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi' ana temasıyla düzenlenen zirvede konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Krizden sonra bir 'V' çıkışı bekliyoruz. Turistik seyahatlerde yüzde 100'lük bir büyüme beklentimiz var. En hızlı daralan pazar turizm oldu ama kriz sonrası en hızlı büyüyen de turizm olacak" dedi.
Zirveye Bakan Ersoy'un yanı sıra eski bakanlardan Kürşat Tüzmen ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu da katıldı.
Zirveye Bakan Ersoy'un yanı sıra eski bakanlardan Kürşat Tüzmen ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu da katıldı.