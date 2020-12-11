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    • Ekonomi
    • 11.12.2020 Gazete
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    Pandemi sonrası en çok büyüyecek

    Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Krizden sonra bir 'V' çıkışı bekliyoruz. Turistik seyahatlerde yüzde 100'lük bir büyüme beklentimiz var. En hızlı daralan pazar turizm oldu ama kriz sonrası en hızlı büyüyen de turizm olacak" dedi.

    Pandemi sonrası en çok turizm büyüyecek
    Bu yıl 4. kez düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi (İEZ), dün iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla 'nda gerçekleşti. Kalyon PV ana sponsorluğunda, 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi' ana temasıyla düzenlenen zirvede konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Krizden sonra bir 'V' çıkışı bekliyoruz. Turistik seyahatlerde yüzde 100'lük bir büyüme beklentimiz var. En hızlı daralan pazar oldu ama kriz sonrası en hızlı büyüyen de turizm olacak" dedi.

    Zirveye Bakan Ersoy'un yanı sıra eski bakanlardan Kürşat Tüzmen ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu da katıldı.
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    Haberler Ekonomi Pandemi sonrası en çok turizm büyüyecek