



İstihdam dört koldan desteklenirken; çalışmak isteyenlere hem kamuda hem özel sektörde iş imkanları var. Halen özel sektör ve kamuda 57 bin 270 personel aranıyor. Yılbaşından bu yana 827 bin 472 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 46 bin 410 açık iş bulunuyor. Özel sektörün en çok eleman aradığı alanların başında ise 9 bin 844 kişiyle beden işçiliği geliyor.