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    • Ekonomi
    • 12.12.2020 Gazete
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    İşe dönene 1.324 dönemeyene 1.030 TL

    Hükümetin uzun süreli işsizliğin önüne geçmek, işvereni teşvik için yaşama geçirdiği işe dönüş başvurularında son 20 güne girildi. İşe dönene 1.324 dönemeyene 1.030 TL ödenecek.

    İşe dönene 1.324 dönemeyene 1.030 TL
    Hükümetin uzun süreli işsizliğin önüne geçmek, işvereni teşvik için yaşama geçirdiği işe dönüş başvurularında son 20 güne girildi. Son 16 ayda işsiz olan eski çalışanlarına yeniden işbaşı yaptıran işletmelere birçok başlıkta kolaylık sağlanıyor. Eski işçisi için destekten yararlanan işveren, destek bittikten sonra da işe aldığı 9 kişinin 5'sini çalıştırmaya devam edecek. Böylece işe dönüş desteği kalıcı istihdamı da teşvik etmiş olacak. İşçisini geri alanlara işçi başına aylık bin 324 lira destek sağlanacak. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse işçiye aylık bin 30 lira ödenecek.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi İşe dönene 1.324 dönemeyene 1.030 TL