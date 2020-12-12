Fırın, market, bakkal açık mı? 12-13 Aralık fırınlar marketler bakkallar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar fırın market bakkal açık mı sorusunun yanıtını merak ediyor. 12-13 Aralık fırınlar marketler bakkallar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusu gündem oldu. 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında vatandaşlar karantinaya girdi. İstisna kapsamına girmeyen kişilere sokakta para cezası kesilecek. Vatandaşlar sadece evlerine yakın olan fırın, market, bakkal gibi yerlere gidebilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek. Fırın, market ve bakkalların çalışma saatleri de merak konusu oldu.

FIRIN MARKET BAKKALLAR KAÇTA AÇILIYOR?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.