Emeklilere yeni yılda da binlerce lira ödeme yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren ödemelerle ilgili detaylar da belli oldu. 3 farklı dönemle emeklilerin 4500 TL gibi bir kazancı olabilecek. Yeni emeklilere birçok imkan sağlanacak. Taban maaş bin 500 TL olarak belirlenirken ikramiye ve promosyon ödemeleri de alınabilecek. İşte, yeni emeklilerin alacağı para miktarı!