



Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü 2021 yılı kazançlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, 2021'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak.