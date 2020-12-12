Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü 2021 yılı kazançlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, 2021'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak.
Emekliler, yeni yılda gelirini artıracak taleplerinin de karara bağlanmasını istiyor.
İşte bazı talepler:
GELİR ARTIRACAK 10 TALEP
Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın.
Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
Her ay verilen ek ödeme oranı maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.
2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Kamudan aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum kaynaklı emekli maaşı farkı da ilave ödemeyle kapatılsın.
Bayram ikramiyeleri yeniden belirlensin.
Çalışırken verilen aile yardımı, emeklilikte de verilsin.
Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
Emeklilik için yaşı bekleyenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
Emekliler yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
Bin 500 liraya çıkarılan taban emekli aylığında bir artış daha yapılsın.
2021 TOPLU SÖZLEŞME YILI
2021 toplu sözleşme yılı olacak. Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme Ağustos'ta yapılacak.
Memurların, emeklilerin talepleri burada karara bağlanacak. Ayrıca Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun da 2021'de 2 kez toplanması bekleniyor.