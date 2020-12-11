Çalışmayan, iş hayatında yer almayan ev hanımları emekli olmanın yollarını arıyorlar. Çalışma hayatında yer almayan vatandaşlar için emekli olmanın bir diğer yolu isteğe bağlı emeklilik. Peki isteğe bağlı emeklilik ile emekli olmak isteyen vatandaşlar aylık ne kadar prim ödemesi yaparlar? 2029 yıl sonu isteğe bağlı emeklilik prim ödemleri. Vatandaşların hayali kurduğu en önemli husus yaşlılık dönemlerinde emekli olma ve aylık maaş alma. Çalışma hayatı içerisinde yer alan milyonlarca vatandaş bu hayalin gerçekleşmesi adına önemli fedakarlıklarda bulunuyorlar. Öyle ki emekli olabilmek adına yıllarca prim ödemesi yapan vatandaşlar hem gün şartını hemde yaş şartını tamamlamayı hedefliyorlar. Tüm bu şartları sağlayan vatandaşlar ise emekli olmaya hak kazanıyorlar.
TEK TEK YAPILACAKLAR
Emekli olmak isteyen ancak çalışma hayatında yer almayan başta ev hanımları olmak üzere tüm vatandaşlar isteğe bağlı sigorta ödemesi ile emeklilik hakkı elde ediyorlar.
Bu sistemde vatandaşlar, belirlenen prim süresi kadar her ay düzenli SGK primi ödeyecekler. Daha sonra prim ve gün şartını tamamlayacak olan vatandaşlar yaş şartının da sağlanması durumunda emekli olacaklar. Burada önemli olan nokta SGK prim ödemesi tutarı. 2020 yılında artan bu ücret ev hanımları için aylık 847 TL. İsteğe bağlı sigorta için normal prim ödemeleri ise aylık 941 TL.
İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşların 18 yaşını tamamlaması, prim ödemesi gerektirecek işlerde çalışmaması, malulluk veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN
18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği için emekli de olamıyorlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu isteğe bağlı sigorta girişi ile siz de çalışmıyor olmanıza rağmen aylık primlerinizi ödeyebilir, böylece hem sağlık hizmetlerinden sigortalı bir şekilde faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.
KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HİZMETİNDEN FAYDALANABİLİR?
Reşit sayılan; SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sigorta türünde devam eden bir kaydı bulunmayan ve her ay belirli miktarlardaki prim ücretlerini ödeyebilecek olan herkes isteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden faydalanabilir. Faydalanabilecek kişilerin kapsamı ise yalnızca çalışmayanlarla sınırlı kalmıyor; ev hanımlarından esnafa, freelancer'lardan part time çalışanlara kadar oldukça geniş bir kitleye yayılıyor. Tüm bu koşullara ek olarak isteğe bağlı sigorta girişinden yararlanabilmek için anne, baba veya eşten dolayı emekli maaşı almıyor olmak da gerekiyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİNİN SUNDUĞU İMKANLAR NELER?
İsteğe bağlı sigorta girişi hizmetinden hiç çalışmamış olanların yanı sıra daha önce çalışmış ancak prim gün sayısını tamamlamamış ya da çalışmaya ara vermiş kişiler de faydalanabiliyor. Böylece iş hayatından uzak kalan kişiler de tıpkı çalışıyormuş gibi prim günlerini doldurmaya ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edebiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta girişi de tıpkı çalışanlarda olduğu gibi hem emekli olmanızı hem de genel sağlık sigortası sistemine dahil edilmenizi sağlıyor.
PEKİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Çalışmadan emekli olmak isteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan isteğe bağlı sigorta girişi bildirgesini doldurmaları ve ikamet ettikleri ilin SGK merkezine veya il müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Yaptığınız başvuruyu SGK kabul ettikten sonra sigortanız başlamış oluyor. Ayrıca daha önce isteğe bağlı sigortalı olup, iptal edenler ya da sistemden çıkanlar talep dilekçesiyle birlikte tekrar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor.
01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında SGK'ya ödenecek sigorta primleri belli oldu. İşte detaylar...
---*İsteğe bağlı sigorta primlerinde 2019 yılında 818,56 TL olan prim miktarı 2020 yılı için 941,76 TL'ye yükseldi.
---*Ev kadınlarının isteğe bağlı prim miktarları ise 847,58 TL oldu.
---*SSK Tarım 2925'e göre ödenecek prim miktarı ise 478,24 TL'ye,
---*EK5 tarım sigortası primi ise 913,80 TL'ye,