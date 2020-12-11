BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı. Yani, henüz TBMM gündeminde EYT ile ilgili herhangi bir yasal teklif bulunmuyor. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı ile ilgili son açıklaması şöyle; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.