EYT 11 Aralık son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Peki 5000 günlük prim günü ödemesi yapanlar erken emekli olacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin 1999 yılı itibariyle değişmiş olması. Emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartını tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı. Yani, henüz TBMM gündeminde EYT ile ilgili herhangi bir yasal teklif bulunmuyor. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı ile ilgili son açıklaması şöyle; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter gerekli. Bu şartların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün sayısı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT'liler prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen 1999'da çıkarılan yasa nedeniyle "yaş" kriterine takılmakta.
EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDIK?
EYT mağdurları, kendilerini görmek, duymak istemeyen hükümet ve ortaklarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.
EYT sorunu ilk kez 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi.
Kanundan önce erkekler 25, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı doldurmalarıyla emekli olabiliyordu.
Ancak yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi
EYT Bekleyen Kadınlar İçin Emeklilik Tablosu
EYT Bekleyen Erkekler İçin Emeklilik Tablosu
EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?
EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.
EMEKLİLİKTE 7 YIL KURALI ÖNEMLİ!
EYT yasasının çıkmasını bekleyen bilerce çalışan EYT ve erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emeklilik işlemleri yapılırken de Sosyal Sigortalar Kurumu'nda birçok problemle karşılaşılabiliyor. Bunun sebebi ise 7 yıl kuralı. Bu kural ise emeklilikte yaşanan problemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Emekliliğine kısa bir süre kalan çalışanların, 7 yıl kuralını bilmesi gerekiyor. Çünkü emeklilik işlemleri başladığı zaman 7 yıl kuralı sebebiyle emeklilik işlemleri yapılamayabiliyor. 7 yıl kuralı sebebiyle hemen emekli olmak için SSK yerine BAĞ-KUR üzerinden emekli olmayı seçtiniz ve bu durum da daha düşük emekli maaşı almak durumunda kalıyorsunuz. Bu da BAĞ-KUR emeklilik şartlarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre daha zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çalışanlar haklı olarak BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmayı tercih etmek istiyorlar.
Emeklilik yaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?
Emeklilik hesaplama, emeklilik yaş tablosu ile emeklilik hesaplama SGK, emeklilik hesaplama Bağkur, emeklilik hesaplama memur ve emeklilik hesaplama 4C ile emeklilik hesaplama engelli hesaplama uygulaması yöntemi ile çalışanların ne zaman kaç yaşında ve emekli olmak için emeklilik prim günün kaç olması gerektiğini öğrenilmekte. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için doğum tarihi, hizmet başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı, yurtdışı gün sayısı ile 3600 gününün doldurulduğu tarih bilgileri ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgulaması yapılmakta.
1997 sigorta girişli ne zaman emekli olur?
Soru: 1997 SSK girişi ve 4550 prim günü olan biri ne zaman emekli olabilir?
27/12/1975 doğumluyum.1/9/1997 SSK girişim var 4550 günüm var ne zaman emekli olabilirim? (Murat Dönmez)
Cevap: 25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Prim eksik, yıl dolmamış, yaş da tamamlanmamış. Üçü de dolunca emekli olursunuz.