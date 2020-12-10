Ülkemizde pek çok modelini satışa sunmuş olan Fiat Aralık ayı kampanyalarıyla araba almak isteyenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Firma tarafından sunulan diğer fırsatları öğrenip araç alırken aklının bir köşesinde tutmak isteyenler için yapılmış güncel kampanyanları derledik. Bu bağlamda Türkiye'de birçok modeliyle dikkat çeken Fiat Aralık ayı araba fiyat listesini açıkladı. İşte Fiat Doblo, Fiorino, Panda, 500 fiyat listesi

İşte 2020 model Doblo, Fiorino, Panda, 500 L, X fiyat listesi...

EGEA SEDAN 2020 FİYAT LİSTESİ