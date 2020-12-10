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    • 11.12.2020 00:04
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    123 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim! , , Panda, 500 fiyat listesi

    Fiat'ta yıl sonuna kadar 123 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim fırsatı sürüyor. Aralık ayı sıfır otomobil kampanyaları son dönemlerde araba sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kampanya Egea modellerinde seçilen versiyona göre değişiklik gösteriyor. Bu bağlamda yazımızın içerisinde Fiat model arabaların fiyatlarını öğrenmek isteyenler için detayları tek tek ekledik. Dacia Aralık 2020 , , Panda, 500 fiyat listesine haberimizin içerisinde derledik.

    takvim.com.tr
    Fiat'ın Aralık ayı kampanyaları belli oldu!

    Ülkemizde pek çok modelini satışa sunmuş olan Fiat Aralık ayı kampanyalarıyla araba almak isteyenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Firma tarafından sunulan diğer fırsatları öğrenip araç alırken aklının bir köşesinde tutmak isteyenler için yapılmış güncel kampanyanları derledik. Bu bağlamda Türkiye'de birçok modeliyle dikkat çeken Fiat Aralık ayı araba fiyat listesini açıkladı. İşte Fiat Doblo, Fiorino, Panda, 500 fiyat listesi

    İşte 2020 model Doblo, Fiorino, Panda, 500 L, X fiyat listesi...

    EGEA SEDAN 2020 FİYAT LİSTESİ

    EGEA STATION WAGON 2020 FİYAT LİSTESİ

    EGEA HATCHBACK 2020

    FIAT 500 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIAT 500 X 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIAT 500 L 2020 FİYAT LİSTESİ

    DOBLO PANORAMA 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIORINO PANORAMA 2020 FİYAT LİSTESİ

    PANDA 2020 FİYAT LİSTESİ

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    Haberler Ekonomi 123 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim! Fiat Doblo, Fiorino, Panda, 500 fiyat listesi