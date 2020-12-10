"Bugün Kasım ayına ait ABD TÜFE verisi ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı takip edilecek. Ons altın için izlenmeli."

İntegral Yatırım'ın analizinde de, Birleşik Krallık'ta aşılama uygulamasına başlanmasının ardından, ABD'de Pfizer ve Biontech aşısına onay verildiğine işaret edilerek, "Brent petrol bu sabah yatay görünümünü koruyor. Olası yukarı yönlü hareketlerde kısa vadeli direnç seviyeleri 49.85 dolar ve 50.45 dolarda bulunuyor. Aşağıda ise 48.43 dolar ve 47.70 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin de aşağı yönde geçilmesi halinde 46.52 dolar seviyesi önemli bir destek konumunda bulunuyor" denildi.