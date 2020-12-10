Neredeyse yarı yarıya patladı! 8 ay sonra bir ilk... Sahibinden satılık ikinci el otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacak?

Neredeyse yarı yarıya patladı! 8 ay sonra bir ilk yaşandı. Özellikle koronavirüs pandemisinin dünya geneline yayılmasıyla birlikte sıfır araç üretimi durmuş, ikinci elde fiyatlar bir anda yükselişe geçmişti. Son aylarda ikinci el araba almak isteyenler fiyatlardan yakınarak araba almaktan vazgeçiyor. Bu son aylarda rakamlara da yansıdı. Araba almak isteyenlerin fiyatlar yüzünden fikirlerinden vazgeçtiği görülüyor. Beklentiler arasında ise fiyatların düşmesi yer alıyor. Salgında ikinci dalga ile birlikte satışlar yeniden azaldı. Kasım ayında otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17, ekime göre ise yüzde 34 oranında geriledi.

EN DÜŞÜK SATIŞLAR

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ekime göre de yüzde 34 geriledi. Kasım, pandeminin etkilerinin güçlü hissedildiği nisan ayından sonra en düşük satışların gerçekleştiği ikinci ay oldu.