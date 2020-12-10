Pandeminin başlamasıyla birlikte devreye alınan ekonomik destekler arasında bin lira sosyal yardım ödemesi de yer alıyor. Ödeneğe bugüne kadar milyonlarca vatandaş yaptı ve başvurusu olumlu bulunanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. 3. fazda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek için başvurular e-Devlet üzerinden alınırken henüz başvuru yapmamış olanlar ise detayları bilmek istiyor. Bilindiği üzere hafta içi başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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