TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları yürütülen yerli otomobil ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Bakan Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmalarından satır başları;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kovid-19 salgınıyla birlikte yerli üretim ve ülkelerin kendi öz yeterliliklerini oluşturma gayretleri daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmaya başladı. Artık kaynağın yanında teknolojinin de yerli olmasını sağlamak durumundayız"
"Enerji sektörünün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda, İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası'nı 2021 yılı içerisinde katılımcıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz."
9 SONDAJ YAPILDI
"Sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 9 derin deniz sondajı yapılmış olup, 1 derin deniz sondajına ise devam edilmektedir"
TOGG İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
"Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."