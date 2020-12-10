



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmalarından satır başları;



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kovid-19 salgınıyla birlikte yerli üretim ve ülkelerin kendi öz yeterliliklerini oluşturma gayretleri daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmaya başladı. Artık kaynağın yanında teknolojinin de yerli olmasını sağlamak durumundayız"