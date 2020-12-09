

2x14.5 km uzunluğundaki çift tüp tünel ve bağlantısı yolları ile birlikte 15,1 km uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli güzergah projesinde kültürel ve sosyal açıdan önemli bir konumda olan 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, bölünmüş yol standartlarına çıkartılması, mevcut yol geometrisinin 2x2 şeritli yol haline getirilmesi ve mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 km kısaltılması hedeflenirken, yapılacak Zigana Tüneli yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.