22 bin projeye 9,2 milyar TL'lik dev destek

"KALKINMA AJANLARI 15,7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HACMİ OLUŞTURDU"

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla kalkınma anlayışında önemli bir paradigma değişikliğine imza attığını söyleyen Bakan Varank, "Biz sadece görece geri kalmış bölgelere odaklanmadık. Ülkemizin her bölgesine yayılan ve yerelin potansiyelini harekete geçiren bütüncül bir anlayışla hareket ettik. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleriyle, şehirlerimizin kabiliyetlerini açığa çıkarıyoruz.



Yürüttüğümüz somut projeler ve işbirlikleri, her şehrin ve bölgenin kendine has yönleriyle kalkınmasına katkı sağlıyor. Ajanslarımız; ar-ge, yenilikçilik, girişimcilik, turizm, kırsal kalkınma ve sosyal inovasyon gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor. Kalkınma ajansları bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 milyar lira mali destek sağlayıp, 15,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu. Bu projeler; bulundukları ilin altyapısını, tedarikçi profilini, insan kaynağını ve hepsinden önemlisi ekonomik gücünü bir üst seviyeye taşıdı" ifadelerini kullandı.

