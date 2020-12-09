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    • Ekonomi
    • 09.12.2020 16:09
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    • 09.12.2020 16:09
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    Başkanı 'den açıklaması!

    Devlet Başkanı , Rusya için ön önemli doğrultunun, İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu ile yürüttükleri işbirliğinin olduğunu vurguladı.

    DHA
    Putin'den OPEC açıklaması!

    Bir hükümet toplantısındaki konuşmasında, Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'a, + bağlamındaki ilişkilere ilişkin gelişmeleri anlatan Putin, dünya piyasalarında fiyatlandırma ile ilgili durumun nasıl gelişeceğine kayıtsız olmadıklarının altını çizdi.

    Aynı toplantıdaki konuşmasında, OPEC+ anlaşmasının fiyatları üzerinde olumlu etkileri olduğunu anlatan Novak da, anlaşma çerçevesinde petrol üretiminin Ocak ayından itibaren günde ortalama 125,000 varil yükseltileceğini ve böylece Mayıs ayından bu yana yaptıkları üretim kısıntısının yüzde 31'nin yeniden üretilmeye başlanacağını vurguladı.

    Novak, mevcut durumda küresel petrol talebinin günde 6.0 ile 7.0 milyon varil düşük olduğunu ekledi.

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    Haberler Ekonomi Rusya Başkanı Vladimir Putin'den OPEC açıklaması!