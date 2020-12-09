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    • Ekonomi
    • 09.12.2020 16:28
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    • 09.12.2020 16:28
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    Japon devi 'dan flaş karar! Üretimi durdurdu

    Dünyanın en büyük otomobil markalarından Japon firması , parça tedariğinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki fabrikasında üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

    Motor, parça tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Honda yaptığı açıklamada, üretimin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması için parça tedariği süreçlerinin yakından izlenmekte olduğunu ifade etti.

    Honda Sözcüsü, parça tedariğinde aksamanın Brexit ile ilişkili olup olmadığı konusunda yorum yapmadı. Honda, İngiltere'nin Swindon kentinde Civic modeli araç üretiyor. Geçen yıl üretim 110 binin altında kaldı. Tesis gelecek yıl tamamen kapatılacak.

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    Haberler Ekonomi Japon devi Honda'dan flaş karar! Üretimi durdurdu