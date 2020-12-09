Ocak 2021 memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl için memur maaş zammı tahminleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Memur ve SSK ile Bağ-Kur'lu memur emeklilerinin faydalanacağı zam oranı 4 Ocak tarihinde belli olacak. 2021 yılı için zam tahminleri gelmeye başladı. Temmuz'da yüzde 4 sözleşme zammının yanı sıra memurlara yüzde 1.75 enflasyon farkı verilmişti. Peki, Ocak 2021 memur maaş zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazanmış oldu.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında hesaplara yatacak.
Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı verilecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.
Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14.03 olurken, Temmuz-Kasım arasında enflasyon yüzde 7 oranında gerçekleşti.
Memur ve memur emeklileri Kasım ayı enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3.02'lik enflasyon zammı almaya hak kazandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.
Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.
NET VE BRÜT MAAŞ NEDİR?
Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.
HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır.
Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.