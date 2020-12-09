Hamsi fiyatları yeniden artışa geçti

Balıkçı Adnan Demir yaptığı konuşmada, "Av sezonumuz güzel geçiyor. Denizimizde balık çok tezgahlarımız balık çeşitleriyle süslendi. Vatandaş en çok hamsiyi tercih ediyor. Virüsle savaştığımız son günlerde vatandaşlar bağışıklığını güçlendirecek balığı sofralarından eksik etmesinler" dedi.