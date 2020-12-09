Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte 9 Aralık BIST 100 değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|29,60
|28,08
|5,41
|Halk GMYO
|3,26
|3,13
|4,15
|Selçuk Ecza Deposu
|18,87
|18,16
|3,91
|Özak GMYO
|5,09
|4,92
|3,46
|Karel Elektronik
|20,22
|19,58
|3,27
|Deva Holding
|24,42
|23,78
|2,69
|Arçelik
|28,56
|27,92
|2,29
|Sasa Polyester
|20,68
|20,22
|2,27
|Odaş Elektrik
|3,62
|3,55
|1,97
|Netaş Telekomünikasyon
|20,50
|20,12
|1,89
|Alarko GMYO
|20,16
|19,79
|1,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,40
|30,86
|1,75
|Vestel
|20,48
|20,16
|1,59
|Anadolu Efes
|22,54
|22,20
|1,53
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|2,05
|1,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,89
|2,85
|1,40
|Garanti Bankası
|9,06
|8,94
|1,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,00
|10,86
|1,29
|Mavi Giyim
|49,20
|48,58
|1,28
|Yataş
|13,20
|13,04
|1,23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|46,54
|47,96
|-2,96
|İskenderun Demir Çelik
|9,45
|9,67
|-2,28
|Anadolu Grubu Holding
|22,74
|23,26
|-2,24
|Ege Endüstri
|1.637,20
|1.672,90
|-2,13
|Kartonsan
|2.690,00
|2.741,70
|-1,89
|Coca Cola İçecek
|61,20
|62,10
|-1,45
|Ford Otosan
|122,40
|124,20
|-1,45
|Logo Yazılım
|105,70
|106,80
|-1,03
|Türk Telekom
|7,94
|8,02
|-1,00
|Kardemir (D)
|5,18
|5,23
|-0,96
|Good-Year
|7,39
|7,44
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|11,17
|11,24
|-0,62
|Koza Madencilik
|13,27
|13,35
|-0,60
|Borusan Mannesmann
|16,32
|16,41
|-0,55
|Koza Altın
|78,45
|78,75
|-0,38
|Bagfaş
|19,49
|19,55
|-0,31
|Turkcell
|15,45
|15,48
|-0,19
|Brisa
|18,82
|18,85
|-0,16
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|6,77
|-0,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,40
|14,42
|-0,14