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    • 09.12.2020 13:54
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    Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte 9 Aralık BIST 100 değer kazanan hisseler

    Borsa 'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,41 oranında yükselerek 29,60'dan işlem gördü. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    AA
    9 Aralık BIST 100 değer kazanan hisseler belli oldu!

    (AA) - 'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 29,60 28,08 5,41
    Halk GMYO 3,26 3,13 4,15
    Selçuk Ecza Deposu 18,87 18,16 3,91
    Özak GMYO 5,09 4,92 3,46
    Karel Elektronik 20,22 19,58 3,27
    Deva Holding 24,42 23,78 2,69
    Arçelik 28,56 27,92 2,29
    Sasa Polyester 20,68 20,22 2,27
    Odaş Elektrik 3,62 3,55 1,97
    Netaş Telekomünikasyon 20,50 20,12 1,89
    Alarko GMYO 20,16 19,79 1,87
    Tofaş Oto Fabrikası 31,40 30,86 1,75
    Vestel 20,48 20,16 1,59
    Anadolu Efes 22,54 22,20 1,53
    Emlak Konut GMYO 2,08 2,05 1,46
    Yapı ve Kredi Bankası 2,89 2,85 1,40
    Garanti Bankası 9,06 8,94 1,34
    Tümosan Motor ve Traktör 11,00 10,86 1,29
    Mavi Giyim 49,20 48,58 1,28
    Yataş 13,20 13,04 1,23

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gübre Fabrikaları 46,54 47,96 -2,96
    İskenderun Demir Çelik 9,45 9,67 -2,28
    Anadolu Grubu Holding 22,74 23,26 -2,24
    Ege Endüstri 1.637,20 1.672,90 -2,13
    Kartonsan 2.690,00 2.741,70 -1,89
    Coca Cola İçecek 61,20 62,10 -1,45
    Ford Otosan 122,40 124,20 -1,45
    Logo Yazılım 105,70 106,80 -1,03
    Türk Telekom 7,94 8,02 -1,00
    Kardemir (D) 5,18 5,23 -0,96
    Good-Year 7,39 7,44 -0,67
    Enerjisa Enerji 11,17 11,24 -0,62
    Koza Madencilik 13,27 13,35 -0,60
    Borusan Mannesmann 16,32 16,41 -0,55
    Koza Altın 78,45 78,75 -0,38
    Bagfaş 19,49 19,55 -0,31
    Turkcell 15,45 15,48 -0,19
    Brisa 18,82 18,85 -0,16
    Kerevitaş Gıda 6,76 6,77 -0,15
    Kordsa Teknik Tekstil 14,40 14,42 -0,14

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    Haberler Ekonomi Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte 9 Aralık BIST 100 değer kazanan hisseler