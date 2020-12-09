Borsada günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte 9 Aralık BIST 100 değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 29,60 28,08 5,41 Halk GMYO 3,26 3,13 4,15 Selçuk Ecza Deposu 18,87 18,16 3,91 Özak GMYO 5,09 4,92 3,46 Karel Elektronik 20,22 19,58 3,27 Deva Holding 24,42 23,78 2,69 Arçelik 28,56 27,92 2,29 Sasa Polyester 20,68 20,22 2,27 Odaş Elektrik 3,62 3,55 1,97 Netaş Telekomünikasyon 20,50 20,12 1,89 Alarko GMYO 20,16 19,79 1,87 Tofaş Oto Fabrikası 31,40 30,86 1,75 Vestel 20,48 20,16 1,59 Anadolu Efes 22,54 22,20 1,53 Emlak Konut GMYO 2,08 2,05 1,46 Yapı ve Kredi Bankası 2,89 2,85 1,40 Garanti Bankası 9,06 8,94 1,34 Tümosan Motor ve Traktör 11,00 10,86 1,29 Mavi Giyim 49,20 48,58 1,28 Yataş 13,20 13,04 1,23

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: