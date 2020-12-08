Yüz binlere erken emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Aralık

Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor. Asgari ücret yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde 2 bin 542 lira fark oluşacak. 2 yıllık doğum borçlanması 25 bin 992 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 19 bin 494 liraya yükselecek. Tavandan ödeyenler için ise bu rakamlar 7.5 kat daha da artacağı için kazanç da katlanacak.