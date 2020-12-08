Binlerce vatandaş akın etti! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin yapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna kadar bu tutarın geç ödeme zammı ile ödenmesinin mümkün olacağı bilgisi verilen açıklamada şöyle denildi: " Katsayı alınmıyor, Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor. Mükelleflerin talep etmeleri durumunda, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar yeni Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ancak, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak."

Kanundan yararlanmak ve taksitle ödemeyi tercih edenlerin ilk iki taksitin süresinde ödemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada İlk 2 taksiti ödemeyenlerin kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacağının altı çizildi.

Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğu kaydedilen açıklamada , COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvuruların www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi de hatırlatıldı.