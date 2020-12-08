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    • Ekonomi
    • 08.12.2020 Gazete
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    ine yağdı

    lerinden , aracılığı ile Ekim ayında başlattığı ara turunu geçtiğimiz günlerde tamamladı. Büyümesini globalde de hızlandırmak için 'dan dünyaya açılan girişim, yatırım turunda hedefini yüzde 200 aşarak toplamda 1.5 milyon poundluk yatırıma ulaştı.

    Türk girişimine yatırım yağdı

    YGA lerinden Twin, Seedrs aracılığı ile Ekim ayında başlattığı ara turunu geçtiğimiz günlerde tamamladı. Büyümesini globalde de hızlandırmak için 'dan dünyaya açılan girişim, yatırım turunda hedefini yüzde 200 aşarak toplamda 1.5 milyon poundluk yatırıma ulaştı. Çocuklar için robotik ve kodlama setleri geliştiren Twin'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Asude Altıntaş, "Kitlesel fonlamanın bizi en çok heyecanlandıran yanı, dünyanın dört bir yanından 390 yatırımcının hayalimize ortak olmasıydı. Bu yatırımı 'in uluslararası büyümesini hızlandırmak için kullanacağız" dedi.

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    Haberler Ekonomi Türk girişimine yatırım yağdı