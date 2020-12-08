Türk girişimine yatırım yağdı

YGA girişimlerinden Twin, Seedrs aracılığı ile Ekim ayında başlattığı ara yatırım turunu geçtiğimiz günlerde tamamladı. Büyümesini globalde de hızlandırmak için Londra'dan dünyaya açılan girişim, yatırım turunda hedefini yüzde 200 aşarak toplamda 1.5 milyon poundluk yatırıma ulaştı. Çocuklar için robotik ve kodlama setleri geliştiren Twin'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Asude Altıntaş, "Kitlesel fonlamanın bizi en çok heyecanlandıran yanı, dünyanın dört bir yanından 390 yatırımcının hayalimize ortak olmasıydı. Bu yatırımı Twin'in uluslararası büyümesini hızlandırmak için kullanacağız" dedi.

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