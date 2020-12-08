Mobilyalar sanal mağazadan

Pandemi sürecinde tüketicinin online alışverişe yönelmesi, mobilya sektöründe dokunarak ve deneyimleyerek satın alma refleksini kırdı. Bu durum, mobilya markalarının dijital yatırımlarını hızlandırdı. Kelebek Mobilya, Covid-19 süreciyle birlikte görüntülü arama ile alışveriş kanalı kurdu. Kişiye özel randevulu hizmet dönemini başlatırken, sanal mağazada müşterinin evini tasarlamasına fırsat tanıdı. Web sitesindeki 'evini kendin tasarla' uygulaması ile kullanıcıların evlerini Kelebek ürünleri ile tasarlayabildiğini anlatan Kelebek Mobilya Marka Müdürü Serkan Kaplan, "Yine uygulama üzerinde mağazalarımız ve iç mimarlarımızla bağlantıya geçerek ücretsiz mimari hizmetlerimizden destek alabilen kullanıcılar, beğendikleri ürünleri online alabiliyor" dedi. Kaplan, siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısının 1 milyon 450 binin üzerinde olduğunu söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN