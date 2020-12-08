Kasım ayının ortalarından itibaren koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler doğrultusunda doğrultusunda bankaların çalışma saatleri değişiyor. Son olarak pek çok banka çalışma saatlerinin değiştiğini bildiren mesajları müşterilerine SMS yoluyla iletti. Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Halkbank ve HSBC çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Peki, bankalar artık saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte banka banka yeni çalışma saatlerine dair bilgiler
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...
FİNANSBANK
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır"
AKBANK
"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz"
HALKBANK
"Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 08.12.2020 Sali gününden itibaren şube çalışma saatlerimiz 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubesi, mobil bankacilik, dialog ve ATM gibi kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."
DENİZBANK
"Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir"
YAPI KREDİ
"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"
GARANTİ BBVA
"Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"
HSBC
"Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"
TÜRKİYE İŞ BANKASI
"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi Ziraat Mobil'den ve İnternet Şubemizden 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz."