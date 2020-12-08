Kasım ayının ortalarından itibaren koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler doğrultusunda doğrultusunda bankaların çalışma saatleri değişiyor. Son olarak pek çok banka çalışma saatlerinin değiştiğini bildiren mesajları müşterilerine SMS yoluyla iletti. Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Halkbank ve HSBC çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Peki, bankalar artık saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte banka banka yeni çalışma saatlerine dair bilgiler

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...