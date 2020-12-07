Yüz binlerce vatandaş akın etti! Son gün gelip çatıyor! Başvurmayan bin pişman... Vergi borcu yapılandırması için başvuruları alınmaya devam ediyor. İlk on günlük süreçte 1 milyon vatandaş başvuru işlemlerini tamamladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), öğrenim kredisi, trafik cezası gibi borçlar yapılandırma imkanı devam ediyor. Yapılandırma fırsatından yararlanmak için başvurular 31 Aralık'a kadar sürecek. İlk taksit tutarı ise 1 Şubat'a kadar ödenebilecek. Borç ödemelerinde ise yüzde 25 indirim fırsatı sunulacak. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise başvuru işlemine dair detayları öğrenmek istiyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilen bilgileri vatandaşlarla paylaştı.

31 ARALIK'A KADAR DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı ödeme planlarını çıkarmaya başladı. Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek.