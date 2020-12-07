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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 23:17
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    • 07.12.2020 23:17
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    Aralık 2020 araba fiyat listesi! , , 500 L, X fiyatları ne kadar oldu? Yıl sonuna kadar...

    Aralık 2020 model model araba fiyat listesi araba alacak olanlar tarafından inceleniyor. Ülkemizde pek çok modelini farklı seçeneklerle satışa sunan Fiat Aralık ayı araba fiyat listesini internet sitesi üzerinden açıkladı. Fiyartlardaki kampanyalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek. Bu kapsamda sıfır araba almak isteyenler modellerle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aralık ayı Fiat araba fiyatları ne kadar oldu? 2020 model , , 500 L, X fiyat listesini haberimizin içerisinde sizin için derledik.

    Fiat Aralık 2020 araba fiyat listesi!

    Fiat Aralık 2020 araba modelleri fiyat listesi, sıfır otomobil almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Firma modellerinin yeni fiyat listesini resmi internet sitesi üzerinden güncelledi. Fiat marka araçlarda aşağıda yer alan fiyatlar 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. Bilindiği üzere Türkiye'de çok tercih edilen araba markalarından birisi ise Fiat oluyor. Doblo, Panda, 500 L, X modelllerini ülkemizde satışa sunan firma Aralık ayı yeni fiyat listesini haberimizin içerisinde derledik. İşte Doblo, Panda, 500 L, X yeni fiyatları

    ARALIK AYI FİAT ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İşte 2020 model Doblo, Fiorino, Panda, 500 L, X fiyat listesi...

    EGEA SEDAN 2020 FİYAT LİSTESİ

    EGEA STATION WAGON 2020 FİYAT LİSTESİ

    EGEA HATCHBACK 2020

    FIAT 500 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIAT 500 X 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIAT 500 L 2020 FİYAT LİSTESİ

    DOBLO PANORAMA 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIORINO PANORAMA 2020 FİYAT LİSTESİ

    PANDA 2020 FİYAT LİSTESİ

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    Haberler Ekonomi Fiat Aralık 2020 araba fiyat listesi! Doblo, Panda, 500 L, X fiyatları ne kadar oldu? Yıl sonuna kadar...