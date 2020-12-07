Kilogram başına 6 bin dolar ihracat değerine sahip TS1400'de kullanılmak üzere Türkiye'de ilk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirildi. TS1400'ün üretiminde imalat ve malzeme teknolojisi alanında pek çok ilke imza atıldı.

MİLLİ HELİKOPTERE YERLİ MOTOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı kapsamında tasarlanan Gökbey, sertifikasyon sürecinin ardından 2024'ten sonra milli motorla uçacak.