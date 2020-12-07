Altın fiyatları 2021'de yükselecek mi? Yeni yılda altına yatırım yapılır mı? İşte altının ons fiyatıyla ilgili yeni tahminler

"TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ BİR ÜLKE OLABİLİR"

Bütün bu pandeminin yarattığı sıkıntılar dahilinde Türkiye 3. çeyrekte yüzde 6.7'lik bir büyüme kaydetti. Sizin bu büyüme oranını yorumlama şekliniz nedir? Türkiye için riskleri fırsatları nasıl görüyorsunuz?

Yılın başında her şey o kadar kötüydü ki şimdi daha iyi görünüyor. Öyle de olması lazım. Singapur'a Türkiye'ye Çin'e bakalım. Yani beklentim bu gidişatın sürmesi. Çünkü her şey çökünce bir canlandırma için bütün paralar harcandı. Türkiye tabi daha iyi durumda. Türkiye özelinde konuşacak olursak ki para biriminizi kontrol edecek olursanız, iyi bir kontrol olursa para biriminde Türkiye çok heyecan verici bir ülke olur.

"PARA BİRİMİ KONTROLÜ SAĞLANIRSA TÜRKİYE'YE İLGİM ARTAR"

Türkiye'de yatırımınız var mı ya da yatırım planınız var mı?

Türkiye'de şu an yatırımım yok. Ama söylediğim gibi eğer para biriminizin gidişatı iyi olursa ve sürdürülebilir bir kontrol sağlarsanız o zaman benim tabi ki de ilgim artar Türkiye'ye.

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 458 bin lirayı, en yüksek ise 465 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 461 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 964 milyon 284 bin 720,93 lira, işlem miktarı ise 4.301,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 978 milyon 526 bin 162,44 lira oldu.