DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Kovid-19 sürecine rağmen bal ihracatının ülkeye ekonomik girdi sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgınının tüketici kitlesini özellikle doğal ve takviye edici gıdalara yönlendirdiğini ifade eden Gürdoğan, "Vücut direncini artırıcı gıdaların tüketimine son aylarda yönelim olması, bu kategorideki ürünlerde önemli talep artışlarına yol açtı. Buna paralel olarak bal ihracatında önümüzdeki dönemde daha da artış yaşanacağından ümitliyiz." dedi.