Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, geçen haftaya son dört ayın en düşük seviyesine kadar geri çekilerek başlayan altının, tepki alımlarıyla hızla toparlayıp yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Altın, haftaya 1,786 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, haftanın ilk gününde önceki haftadan aldığı satıcılı trendi devam ettirerek 1,764 dolar/onsa kadar geri çekildi. Bu seviyeden tepki alımlarının gelmesiyle toparlanması zor olmayan sarı madenin kendini 1800 dolar/onsun üzerine atması da çok uzun sürmedi.

"Haftanın en önemli gelişmesi İngiltere'nin yetkili otoritelerinin Pfizer'ın aşısını onaylayarak acil kullanıma izin vermesi oldu. Bu haber karşısında altının tepkisinin sınırlı kaldığı gözlemlenirken, altın durmaksızın toparlanma sürecine devam etti. Haftanın en önemli verisiyse ABD'de açıklanan istihdam verileriydi ve dikkatle takip edildi.

"Tarım dışı istihdam verisinden 450 binlik artış beklenmesine karşılık, 245 binlik artış olması beklentileri karşılamadı ve istihdam piyasasındaki sorunların devam ettiğine işaret etti. Kapanmaların yeniden başladığı bugünlerde, küresel çapta istihdam konusundaki sorunların daha da devam edeceğini göstermiş oldu.

"Ancak bu olumsuz veriye karşın piyasalar, bu gelen kötü verinin teşvik paketini hızlandıracak beklentisiyle tepkisini pozitif yönlü verdi. ABD Hisse senedi piyasaları rekor seviyeden kapanış yaparken, altın haftayı 1,838 dolar/onstan yüzde 2.9 kazançla tamamladı.