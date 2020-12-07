Altın fiyatlarındaki son durum merak edilirken Kapalıçarşı anlık altın fiyatlarındaki hareketli seyir sürüyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir seyir gösteren altın fiyatları bugün yükselişe geçti. 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bu bağlamda çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 752,00 lira, Cumhuriyet altını 3.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 464,00 liradan işlem gördü. İşte piyasalarda son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|460,20
|460,40
|463,80
|464,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.033,00
|3.054,00
|3.056,00
|3.077,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|420,00
|424,00
|423,00
|427,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.964,00
|2.984,00
|2.987,00
|3.007,00
|Yarım Ziynet
|1.482,00
|1.492,00
|1.493,00
|1.503,00
|Çeyrek Ziynet
|741,00
|746,00
|747,00
|752,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 464,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 752,00 lira, Cumhuriyet altını 3.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 464,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 461 BİN 850 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 458 bin lirayı, en yüksek ise 465 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 461 bin 850 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 964 milyon 284 bin 720,93 lira, işlem miktarı ise 4.301,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 978 milyon 526 bin 162,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.860,82 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.860,82 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,03 azalışla 461 bin 850 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8318 lira, satışta 7,8632 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7741 lira, satışta 7,8053 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,97'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2146, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 104,06 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,83 gerileyerek 48,65 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Dünya genelinde, Covid-19 pandemisine bağlı yeni kapanma önlemlerinin yarattığı talep kaygılarıyla petrol fiyatları düştü. Buna karşılık, aşıya ilişkin gelişmelerin hisse senedi borsalarında yarattığı iyimserlikle, ağırlıklı olarak güvenli limanlardan oluşan değerli metaller ve son günlerde hızlı yükselen platin fiyatları da düştü.
Rusya'da yaygın aşılama çalışmalarının geçen hafta başlamasının ardından, Birleşik Krallık'ta da aşı uygulamalarının Salı gününden itibaren 50 hastanede birden başlayacağının açıklanması, hisse senedi borslarındaki yatırımcılarda aşı kaynaklı iyimserliğin artmasını destekledi.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altını zorlu bir hafta bekliyor" dedi ve ekledi:
"Geride bıraktığımız haftada ABD'de mali teşvik paketi beklentilerinin yeniden canlanması ile dolar üzerinde oluşan baskı değerli metallerin belirgin şekilde güç kazanmasını sağlarken değer kazanımı yüzde 3'ü aşan ons altının 1,850 dolar sınırına kadar yükseldiğini gördük. Teknik açıdan son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu seviyenin aşılması durumunda kısa vadeli görünümün daha da iyileşebileceğini söylemek mümkün. Ancak bu hafta aynı zamanda aşı başvurularından sonuç beklenmesinin kazanımları limitleyebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.57 düşüşle 48.75 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.33 düşüşle 45.96 dolar,
- altın yüzde 0.19 artışla 1,840.25 dolar,
- gümüş yüzde 0.98 düşüşle 23.94 dolar,
- bakır yüzde 1.30 artışla 7,758.00 dolar,
- platin yüzde 3.45 düşüşle 1,027.82 dolar,
- paladyum yüzde 0.61 düşüşle 2,340.63 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 464 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,025 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, geçen haftaya son dört ayın en düşük seviyesine kadar geri çekilerek başlayan altının, tepki alımlarıyla hızla toparlayıp yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi:
"Altın, haftaya 1,786 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, haftanın ilk gününde önceki haftadan aldığı satıcılı trendi devam ettirerek 1,764 dolar/onsa kadar geri çekildi. Bu seviyeden tepki alımlarının gelmesiyle toparlanması zor olmayan sarı madenin kendini 1800 dolar/onsun üzerine atması da çok uzun sürmedi.
"Haftanın en önemli gelişmesi İngiltere'nin yetkili otoritelerinin Pfizer'ın aşısını onaylayarak acil kullanıma izin vermesi oldu. Bu haber karşısında altının tepkisinin sınırlı kaldığı gözlemlenirken, altın durmaksızın toparlanma sürecine devam etti. Haftanın en önemli verisiyse ABD'de açıklanan istihdam verileriydi ve dikkatle takip edildi.
"Tarım dışı istihdam verisinden 450 binlik artış beklenmesine karşılık, 245 binlik artış olması beklentileri karşılamadı ve istihdam piyasasındaki sorunların devam ettiğine işaret etti. Kapanmaların yeniden başladığı bugünlerde, küresel çapta istihdam konusundaki sorunların daha da devam edeceğini göstermiş oldu.
"Ancak bu olumsuz veriye karşın piyasalar, bu gelen kötü verinin teşvik paketini hızlandıracak beklentisiyle tepkisini pozitif yönlü verdi. ABD Hisse senedi piyasaları rekor seviyeden kapanış yaparken, altın haftayı 1,838 dolar/onstan yüzde 2.9 kazançla tamamladı.
"Gümüşün geçtiğimiz haftaki toparlanması, altından daha kuvvetli olurken 24 dolar/onsun üzerinde bir kapanış yaptı. 22.69 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaza maden, 24.18 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 6.6 kazancı hanesine yazmış oldu.
"Platin, geçtiğimiz haftanın en iyi performansını sergileyen kıymetli madeni olurken son dört yılın zirvesini test etti. Haftaya 969 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, tutunmakta zorlandığı 1,030 dolar/ons seviyesini aşarak bu seviyenin üzerinde kapanış yapmayı başardı. Haftayı 1,060 dolar/ons seviyesinden tamamlayan platin, hanesine 9.4 kazancı yazarak haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olmayı da başardı. 1,030 seviyesinden yeniden aşağı doğru kırılmaması durumunda, platinin yukarı doğru hareketini bir süre daha izleyebiliriz.
"Paladyum ise haftanın kırmızıda kapatan tek kıymetli madeni olarak öne çıkarken, son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. Geçtiğimiz haftaya 2,427 dolar/ons seviyesinden başlayan paladyum, 2,349 dolar/onstan bir kapanış yaparak yüzde 3.1 kaybı hanesine yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası geçtiğimiz hafta düşük hacimli seansları geride bırakırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 16,722 kg altın, 19,221 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."