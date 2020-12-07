Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Kasım ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Tarih verildi…

Corona virüs ile mücadele kapsamında Nakdi ücret desteği her ay vatandaşlara veriliyor ve bu şekilde hem işveren hem de işçiyi korumak amaçlanıyor. Her ay hesaplara yatan nakdi ücret desteğinin Kasım ayı için olanı ne zaman ödenecek? Bu imkandan yararlanmak için şartlar neler, kimler başvuru yapabiliyor? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Sorusunun yanıtını da haberimizde bulabilirsiniz.