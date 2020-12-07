Evde ek iş olarak yapılabilecek karlı ve kolay iş fikirleri! Günde 2-3 saat çalışarak 2000 TL kazanabilirsiniz!

Kadınların istihdam oranlarını arttırmak amacı ile başlatılan evde ek iş imkanları oldukça popüler durumda. Ek iş imkanları sayesinde çalışan kişiler dahi mesai saatleri dışında evlerinde zaman geçirirken ayıracakları zamana bağlı olarak yüksek kazançlar elde imkanı elde ediyorlar.
Evde paketleme işi ile nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama işlere başvuruda bulunacak kadınlar para kazanmak için adım atmış olacaklar. Ancak bu işe başvuruda bulunmak isteyenlerin bazı işlemleri yapması gerekiyor.
Evde Mum Paketleme İşi
Mum çoğu düğünlerde, doğum günü parti kutlamalarında, ev süslemelerinde hemen hemen bütün özel günlerde kullanılan bir malzemedir. Evde ek işi yapılabilecek maliyeti en güzel işlerden biridir. Çünkü çoğu yerde bulunması amacı ile çok kullanılan bir malzemedir. Bayanlar için evdeki boş vakitlerini paraya çevirmenin tam zamanı diyebiliriz. Mum paketleme işi kolay olduğu kadar zevkli bir iş haline de gelebilir. Rengarenk, kokulu, dekor mumları ve daha birçok çeşit ile insanların göz zevkini canlandırabilir. Bu işi yapan firmalar hem iş yerinde vakit kazanmak hem de çalışanların sigorta+yol+yemek masrafından kurtulmak için günümüzde evlere iş vererek iş yükünü ve maliyeti biraz daha azaltmaya çalışıyorlardır. Evde mum paketleme için bu işi yapan firmalarla anlaşmanız sizin için daha iyi olacaktır.
Çünkü malzemeleri tedarik etmekle uğraşmanıza gerek kalmayacak. Firma sizin için gerekli mum, mumları koymanız gereken kutuları göndereceklerdir. Bu iş için sadece kendiniz olmak yerine ailenizden, komşularınızdan kendinize ortak yapabilirsiniz. Ortaklı çalışmak daha çok iş yapmanıza yardımcı olur. Bu da kazancınızı ikiye katlayabilir. Mum paketleme işinden ürünleri doğru ve pratik bir şekilde yerleştirmeniz durumunda 2000 TL belki de daha fazlasını kazanmanız mümkün
Evde Kına Paketleme, Evde Nikah Şekeri Yapma ve Poşet Katlama Gibi İşler Yapılacak!
Kadınlara evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacaklar.
Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda mininum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar. Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS'le iletilecek. Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.
Evde Kürdan Paketleme İşi
Evde ek iş olarak yapılabilecek bir sürü kolay ve kazançlı meslek bulunmaktadır. Kürdan paketleme işi de bunlardan biridir. Bu işi yapan firmalar iş yerine çalışan almak yerine evlere işler vererek düşük maliyetle güzel kazançlar yapmayı hedefler. Kürdan paketleme işi için gerekli malzemelerin hepsini firma sizin için tedarik eder ve kargoyla kendisi gönderir. Bazı firmalar sizin gelip malzemeleri almanızı da isteyebilir. Bu iş için gerekli malzemeler kürdan, kürdanları koymak için kutu ve insan sağlığını korumak açısından çalışanların ellerine zarar gelmemesi amacıyla plastik eldivenlerdir. Firma ile anlaşmalı olduğunuz için kürdan adedi olarak ne kadar koymanız gerektiğini onlar size bildireceklerdir.
Size verilen zamana kadar yetiştirerek işverenin gözünde işinizi sabitler iseniz sizin için devamlı bir gelir kaynağı olur. Bazı firmalar bu iş için maaş hesabı çalışır bazıları ise verdikleri ürün kadarına ödeme yaparlar. Yaklaşık ayda 600 ile 800 TL arası bir para kazanmanızın mümkün olabileceği bir iş olduğunu düşünüyorum. Elinizin becerisi ve hızınıza göre de çok ürün yapmanız halinde kazancınız tabii ki yükselecektir. Evde ek iş için yapılabilecek kazancı güzel işlerden biridir bence. Siz de çevrenizdeki firmaları arayarak bilgi alabilirsiniz.
Evde Davetiye Katlama
Davetiye katlama işi Türkiye genelinde yaygın olarak yapılan ek işler arasında yer almakta olup matbaaların yoğun olarak bulunduğu yerleri ziyaret ederek kendinize uygun bir ek iş talep edebilir ya da internetten evlere ek iş veren firmalar üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
Evde Çocuk Bakmak
Günümüzde çalışan annelerin sayılarının artması, kadınların artık kendilerine daha fazla zaman ayırma ihtiyacı duyması ve eşleri ile olan davetlere katılım oranlarının artması ile evde çocuk bakımı ve saatlik bakıcı hizmetleri talepleri artmaktadır. Evde çocuk bakım işi için tam zamanlı çalışan kişilere en az asgari ücret ve sigorta imkanı da tanınmaktadır
Evde Paketleme İşi Başvuru Nasıl Yapılacak?
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.