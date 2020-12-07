KYK burs kredi sonuçları sorgulama! KYK burs kredi sonuçları açıklandı! E-Devlet burs kredi sorgulama ekranı…

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için son gün 11 Aralık 2020

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

KYK BURS KREDİ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ