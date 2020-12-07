KURASIZ KONUT SATIŞI ÖDEME TABLOSU

TOKİ Başkanlığı yaptığı açıklamada 251 konutun tamamını 2+1 olarak satışa sunacak. Kurasız konutların büyüklüğü 75 metrekare olarak açıklanırken, TOK Başkanlığı bu konutların net olarak 59 metrekare olduğunu da duyurdu. Kurasız konut satışlarının 115 bin TL ile 154 bin TL arasında değiştiğini duyuran TOK başkanlığı, taksitlerin 565TL gibi rakamlardan yapıldığını da açıkladı. İşte TOKİ kurasız konut ödeme tablosu;

TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor

Toki konut başvuruları; Ziraat Bankası ve Halk bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Son tarih ise 31 Aralık 2020. Alıcılar, açık satışın başladığı günden itibaren yüzde 10 – 12 – 15 ve yüzde 25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler.

Vade seçenekleri ise; 96 aydan 240 aya kadar değişiklik gösteriyor.

TOKİ Başvurusu İçin Gereken Şartlar;18 yaşından büyük olması, Vatandaşlık kimlik numarası, Türk vatandaşı olması, Fotoğraflı nüfus cüzdanı