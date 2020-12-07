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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 10:05
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    • 07.12.2020 10:20
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    Bakan duyurdu: Yarın itibarıyla 'den çıkış yapıyor

    Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'den 'e giden ilk ihracat treninin Kayseri'ye varmak üzere olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, trenin yarın itibarıyla Türkiye'den çıkış yapacağını açıkladı.

    Bakan duyurdu: Yarın itibarıyla Türkiye'den çıkacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'den 'e giden ilk ihracat treninin Kayseri'ye varmak üzere olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, trenin yarın itibarıyla Türkiye'den çıkış yapacağını açıkladı.

    İşte Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar
    (Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Şu anda trenimiz Kayseri'ye varmak üzere. Yarın itibarıyla ülkemizden çıkış yaparak, 12 gün sürecek olan Çin'e yolculuğuna devam ediyor. Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor.

    225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir.

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    Haberler Ekonomi Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Yarın itibarıyla Türkiye'den çıkış yapıyor