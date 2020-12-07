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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 10:02
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    • 07.12.2020 10:14
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    Alman havayolu devi 29 bin kişi işten çıkartacak

    Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren 'nın en büyük havayolu şirketi yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. Şirket gelecek yıl da ı azaltmayı planlıyor.

    O havayolu firması 29 bin kişiyi işten çıkaracak

    Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verilecek.

    LSG DE SATILDI
    Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, işten çıkarmaları doğrularken şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi.

    Ayrıca şirketin, kendisine ait olan uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de sattığı bildirildi. LSG'nin 7 bin 500 çalışanı bulunuyordu.

    GELECEK YIL DA 10 BİN KİŞİ ÇIKARILACAK
    Öte yandan Lufthansa'nın gelecek yıl da istihdam azaltması planlanıyor.

    Şirket sözcüsü, gelecek yıl en az 10 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığını açıkladı.

    ZARARI 5 MİLYAR 600 MİLYON EURO
    Dünyanın birçok yerindeki havayolu şirketi gibi koronavirüs pandemisi nedeniyle uçuşlarını azaltan Lufthansa'nın devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.

    DEVLET YARDIMLARIYLA İFLASTAN KURTULDU
    Lufthansa, devlet yardımlarıyla iflastan kurtarılmıştı. Halihazırda 109 bin çalışanı olan şirketin toplam istihdamının 100 bine indirilmesi amaçlanıyor.

    Tasarruf önlemleri kapsamında şirket çalışanlarının ücretlerinin bir bölümünde feragat etmesi de isteniyor.
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    Haberler Ekonomi Alman havayolu devi Lufthansa 29 bin kişi işten çıkartacak