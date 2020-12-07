Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verilecek.
LSG DE SATILDI
Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, işten çıkarmaları doğrularken şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi.
Ayrıca şirketin, kendisine ait olan uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de sattığı bildirildi. LSG'nin 7 bin 500 çalışanı bulunuyordu.
GELECEK YIL DA 10 BİN KİŞİ ÇIKARILACAK
Öte yandan Lufthansa'nın gelecek yıl da istihdam azaltması planlanıyor.
Şirket sözcüsü, gelecek yıl en az 10 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığını açıkladı.
ZARARI 5 MİLYAR 600 MİLYON EURO
Dünyanın birçok yerindeki havayolu şirketi gibi koronavirüs pandemisi nedeniyle uçuşlarını azaltan Lufthansa'nın devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.
DEVLET YARDIMLARIYLA İFLASTAN KURTULDU
Lufthansa, devlet yardımlarıyla iflastan kurtarılmıştı. Halihazırda 109 bin çalışanı olan şirketin toplam istihdamının 100 bine indirilmesi amaçlanıyor.
Tasarruf önlemleri kapsamında şirket çalışanlarının ücretlerinin bir bölümünde feragat etmesi de isteniyor.