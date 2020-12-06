Tek tıkla erişim dönemi! 2021'de hizmete girecek

RİSKLİ BİNALAR İŞLENECEK

Çalışma hakkında bilgi veren Adlı, "Bu çalışmayla artık hangi durumda olursa olsun, hangi gayrimenkulü kim kullanıyor, nasıl kullanıyor, kiracı mı, mal sahibi mi, artı, riskli alandı, işte sit alanıydı vesaire, bütün bu bilgileri biz bir tarafta o taşınmazı kullanan vatandaşla, öbür taraftan da mülkiyet bilgileriyle konuşturup entegrasyonunu sağlayacağız. Artık, devletin elinde bu konularda hangi bilgiye ulaşmak istiyorsanız mülkiyetle ilişkilendirerek bilgiye ulaşma şansını elde edeceğiz. Diyoruz ya, en büyük sıkıntı riskli binadır ama bu riskleri sicile işlenmediği için bilinmiyor. 2021 önceki bilgileri de gerekirse hizmet satın almak suretiyle güncelleyip mülkiyet bilgileriyle entege ederek bundan sonra tamamen sistem bazlı çalışacağız" dedi.