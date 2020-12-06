Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" dedi.
1177 TL DESTEK BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı Nakdi Ücret Desteği uygulamasından, bu dönemde ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanlar yararlanabilecek.
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında açıklanan destek paketindeki bir diğer madde olan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan ve gelir kaybı yaşayan işçiler de Nakit Ücret Desteğinden yararlanabilecek.
15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmasına rağmen işsizlik ödeneği imkanından yararlanamayan vatandaşlar da Nakdi Ücret Desteği alabilecek. Bu kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Ancak, 15 Mart 2020 tarihiden sonra iş akdi feshedildiği için işsiz kalmış olanların öncelikle mutlaka https://esube.iskur.gov.tr adresinden işsizlik ödeneği için başvuru yapmaları gerekiyor.
Bunlarla birlikte yukarıdaki kriterlere uyan ancak yaşlılık aylığı alan kişiler desteklerden yararlanamıyor.
1177 TL NASIL ALINIR, NASIL BAŞVURULUR?
Nakdi Ücret Desteği başvurusu için işverenlerin, https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi/ adresi üzerinden "Covid-19 Ücretsiz İzin" başlığını seçerek başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvuruların, ücretsiz iznin verildiği her bir ay için ayrı olmak üzere, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar yapılabiliyor. İşveren tarafından yapılması gereken başvuru dışında, çalışan kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını da Bakan Selçuk açıkladı.