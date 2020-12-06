Başvuruların, ücretsiz iznin verildiği her bir ay için ayrı olmak üzere, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar yapılabiliyor. İşveren tarafından yapılması gereken başvuru dışında, çalışan kişilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını da Bakan Selçuk açıkladı.