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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 10:41
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    • 06.12.2020 10:41
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    5 Aralık 2020! haftanın fırsatlarında neler var?

    5 Aralık 2020 yayınlandı ve incelenmeye başladıktan sonra vatandaşlar hemen alacaklarını belirledi. Son iki gün kala güncel katalog hala merakla araştırılmaya devam ediyor. Her hafta farklı ürünlerde uygun fiyat sunan marketler zinciri yine dopdolu ürünleri satışa sundu. Henüz incelememiş olanlar haftanın fırsatlarınde neler var? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Salı günü bitecek olan aktüel ürünleri haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık 2020! ŞOK aktüel haftanın fırsatlarında neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık 2020 haberimizin içeriğinde yer alıyor. Katalogtaki ürünleri belirtilen fiyattan alabilmek için kataloğu inceleyen vatandaşlar acele ediyor. ŞOK aktüel haftanın fırsatlarında yine birbirinden güzel ürünler yer alıyor. Gıdadan giyime, temizlik ürünlerinden hobi ürünlerine kadar pek çok seçenek sizleri bekliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. Salı gününden sonra ise yeni fırsatlar yayınlanacak

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 -8 ARALIK

    Superfresh Pizza King

    Marmara Limon Kolonyası

    Ülker Albeni 5'li

    Hobby Enerji Saç Jöle

    Nikado Nostaljik Radyo

    Erkek Balıkçı Bere Şönil

    Kadın, Erkek, Çocuk Kar Eldiveni

    Pamuklu tek kişilik battaniye

    Erkek Kışlık Terlik

    Maxflex Erkek Trekking Bot
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 5 Aralık 2020! ŞOK aktüel haftanın fırsatlarında neler var?