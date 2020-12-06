Dünyada eşi benzeri yok! Memurluğu bırakıp bu sektöre atıldı! Tam 2 bin dolara sattı!

780 gram ağırlığında bir tespih ortaya çıktı. 15 günümüzü aldı. İşlenmesi zor bir malzeme. İşimiz sabır işi ama bakırla çalışmak daha çok sabır istiyor. Fiyatı 2 bin dolar civarı. Bir arkadaşımız sipariş vermişti ona verdik. O da başkasına hediye edecek."