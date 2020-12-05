Türkiye düğmeye bastı! Gıda için 4 tedbir masada

TÜRKİYE HANGİ ÜRÜNDE, NE DURUMDA BULUNUYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK verilerine göre, bu yıl bazı ürünlerde şu gelişmeler yaşandı:

- 2019 yılında 19 milyon ton olan buğday üretimi, 2020 tahminine göre yüzde 7,9'luk artışla, 20 milyon 500 bin ton olacak. TMO, mayıs başında ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1.650 lira olarak açıklamıştı. Ancak fiyatlar artan taleple birlikte 2.220 TL'ye ulaştı. 2020/2021 sezonu ekimi için, buğday tohumu satışları arttı.

- Türkiye mısır üretimi, bu yıl 6.5 milyon ton bekleniyor. Geçen yılk ilk dokuz ayda 2,9 milyon ton olan mısır ithalatı, 2020'nin aynı döneminde 1,9 milyon ton gerçekleşti. Mısırda küresel talep hızlı arttı. Özellikle Amerika kıtasının alım iştahıyla fiyatlar, son üç ayda 180 dolardan 215 doların üzerine yükseldi.

- Dünya ayçiçeği ithalatında Türkiye, yüzde 37 pay ile birinci sırada. Ayçiçeği tohumu ithalatı, 2020 yılının ilk dokuz ayında 905 bin tonu buldu. Ağustosta küresel piyasalarda tonu 390 dolar olan ayçiçeği tohumu, bugün 650 dolara dayandı. Bu gelişme içeride yağ fiyatlarına hissedilir oranda yansıdı.

- Türkiye'de kuru fasulye üretimi bu sene yüzde 24 artışla 278 bin ton olarak bekleniyor. İlk dokuz aylık dönemde ithalat 17 bin ton, ihracat 4.500 ton olarak gerçekleşti. Nohutta 2020'nin aynı döneminde ithalat 16 bin ton, ihracat 104 bin ton oldu. Kırmızı mercimek ithalatı 375 bin tonu, ihracat 257 bin tonu buldu.