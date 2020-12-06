YAPILANDIRMA DEVAM EDİYOR

Borcu olan vatandaşlar için yapılandırma başvuruları devam ediyor. İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınan başvurularda vatandaşlar borçlarını 18 taksite bölebiliyor. 2 ayda bir yapılacak ödemelerle borçlar 36 ayda geri ödeniyor. Borcunu ilk taksitte ödeyenlerin faizlerinin yüzde 90'ı siliniyor ve bu vatandaşlar daha az ödeme yapıyor. İki taksitte ödeme yapan vatandaşların ise faizlerinin yüzde 50'si siliniyor. Diğer ödeme seçeneklerinde vatandaşlar, borçlarının toplamını ödüyor faiz silinmiyor.