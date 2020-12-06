Efsane indirime ceza geliyor

Tüm dünyada alışverişte büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma haftasında, Ticaret Bakanlığına çok sayıda "sahte indirim" şikayeti yağdı. Şikayetleri inceleyen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, aralarında Trendyol, Hepsiburada, n11.com ve Gittigidiyor gibi şirketlerin de bulunduğu e-ticaret sitelerinde "sahte indirim" tespit ederek, şirketlerden savunma talep etti. Şirketlerin salı gününe kadar savunmalarını sunacak. Kurulun bazı dosyaları karara bağlayarak şirketlere cezai yaptırım uygulayabileceği öğrenildi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK