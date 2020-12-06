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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 Gazete
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    Efsane indirime ceza geliyor

    Tüm dünyada alışverişte büyük indirimlerin yapıldığı haftasında, çok sayıda "sahte indirim" şikayeti yağdı.

    Efsane indirime ceza geliyor
    Tüm dünyada alışverişte büyük indirimlerin yapıldığı haftasında, çok sayıda "sahte indirim" şikayeti yağdı. Şikayetleri inceleyen Ticaret Bakanlığı Başkanlığı, aralarında Trendyol, Hepsiburada, n11.com ve Gittigidiyor gibi şirketlerin de bulunduğu e-ticaret sitelerinde "sahte indirim" tespit ederek, şirketlerden savunma talep etti. Şirketlerin salı gününe kadar savunmalarını sunacak. Kurulun bazı dosyaları karara bağlayarak şirketlere cezai yaptırım uygulayabileceği öğrenildi.

    BARIŞ ŞİMŞEK

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