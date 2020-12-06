Yaklaşık 8 milyon çalışanın maaşını belirleyen ancak neredeyse 83 milyonun hayatına dokunan asgari ücretin belirlenmesi için ikinci toplantı 15 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret aslında bir maaş kriteri olmasının yanında birçok ödeme ve ücretin sınırlarını belirleyen bir gösterge rakamı olarak da kullanılıyor.
Halen asgari ücret 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgınla mücadele dönemi, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak.
Son 10 yıllık artışlara bakıldığında, 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamların bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde gerçekleştiği görülüyor.