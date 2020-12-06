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    • Ekonomi
    • 06.12.2020 Gazete
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    e ayarı: 5 ayrı konu masada

    Yaklaşık 8 milyon çalışanın maaşını belirleyen in belirlenmesi için ikinci toplantı 2020'de yapılacak. İşte merak edilen tüm detaylar...



    Yaklaşık 8 milyon çalışanın maaşını belirleyen ancak neredeyse 83 milyonun hayatına dokunan asgari ücretin belirlenmesi için ikinci toplantı 15 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret aslında bir maaş kriteri olmasının yanında birçok ödeme ve ücretin sınırlarını belirleyen bir gösterge rakamı olarak da kullanılıyor.



    Halen asgari ücret 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgınla mücadele dönemi, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak.



    Son 10 yıllık artışlara bakıldığında, 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamların bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücrete enflasyon ayarı: 5 ayrı konu masada