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    • Ekonomi
    • 05.12.2020 Gazete
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    Yemeğin yüzde 18’ini sipariş siteleri yiyor

    () Başkanı , hem yemek çeki şirketlerinin hem online yemek sipariş sitelerinin, restoranlar başta olmak üzere üye işletmelerden talep ettikleri komisyon oranlarının işletmelerin ve çalışanların dayanma sınırlarını oldukça aştığını söyledi.

    Yemeğin yüzde 18’ini sipariş siteleri yiyor

    () Başkanı , hem yemek çeki şirketlerinin hem online yemek sipariş sitelerinin, restoranlar başta olmak üzere üye işletmelerden talep ettikleri komisyon oranlarının işletmelerin ve çalışanların dayanma sınırlarını oldukça aştığını söyledi.

    Online yemek sitelerinden verilen siparişlerin ödemesinin yemek kartıyla yapılması durumunda, yemeğin bedelinin yüzde 18'lik kısmını adeta yemek kartı ve online sipariş sisteminin yediğine dikkati çeken Avdagiç, "Hatta kendi servisi olmayan bir lokanta, bir yemek kartı sahibine yemek götürecekse, ödenecek toplam komisyon yüzde 38'i buluyor" dedi.

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    Haberler Ekonomi Yemeğin yüzde 18’ini sipariş siteleri yiyor