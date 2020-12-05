Esnafa vergi ve prim ertelemesi masada

Yargı ve ekonomide yapılacak reformlar için iş dünyası başta olmak üzere çeşitli kesimlerin görüşlerini dinleyen iktidar, hazırlıklara da başladı.

Pandeminin devam etmesi ve yeni kısıtlamaların da devreye girmesi nedeniyle öncelikle belli kesimleri rahatlatmaya dönük ne yapılabileceği masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, iş dünyası, esnaf ve küçük işletmelerin sıkıntılarını hafifletmek için SGK prim ve vergi borçları gibi konularda (yeniden yapılandırma taksitleri dahil) ödemelerin ertelenmesi üzerinde duruluyor.

Yine kredi borçlarının ödemesinin ertelenmesi gibi işletmeleri rahatlatacak bazı formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor. Yapılandırma kapsamında yer almayan çiftçi borçları da masada. Hukuk reformu çerçevesinde ise özellikle mahkemelerin işleyişi, hakim kararları, ticaret hukukundan kaynaklanan sıkıntıların aşılmasına dönük düzenlemelerin yer alması bekleniyor.