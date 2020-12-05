Yarınlara yatırım

Kale Grubu'nun, sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nda 'Erken Aşama' kategorisinde Joon, 'İleri Aşama' kategorisinde Tolkido, 'İş Birliği' kategorisinde ise BlindLook girişimleri ödül kazandı. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, pandemi sürecinin herkese 'uyanma' ve 'harekete geçme' çağrısı yaptığını belirterek, "Şimdi özümüze dönme zamanı" dedi.

Okyay, bu yıl ödül programına gelen başvuruların yüzde 54'ünde kadınların imzası olduğunu, yine başvuruların yüzde 41'inin İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki diğer şehirlerden geldiğini vurguladı. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nda Erken Aşama, İleri Aşama ve İş birliği kategorilerinde birinci olan girişimcilere 50 bin, Pandemi Özel Ödülü'nü kazanan girişimciye ise 30 bin liralık para ödülü takdim edildi.