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    • Ekonomi
    • 05.12.2020 Gazete
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    ’nun, sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla ortaklığında dördüncüsünü düzenlediği ’nda ‘’ kategorisinde Joon, ‘’ kategorisinde Tolkido, ‘’ kategorisinde ise BlindLook girişimleri ödül kazandı. Kale Grubu Başkanı ve ’su , pandemi sürecinin herkese ‘uyanma’ ve ‘harekete geçme’ çağrısı yaptığını belirterek, “Şimdi özümüze dönme zamanı” dedi

    Yarınlara yatırım

    'nun, sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla ortaklığında dördüncüsünü düzenlediği 'nda '' kategorisinde Joon, '' kategorisinde Tolkido, '' kategorisinde ise BlindLook girişimleri ödül kazandı. Kale Grubu Başkanı ve 'su , pandemi sürecinin herkese 'uyanma' ve 'harekete geçme' çağrısı yaptığını belirterek, "Şimdi özümüze dönme zamanı" dedi.

    Okyay, bu yıl gelen başvuruların yüzde 54'ünde kadınların imzası olduğunu, yine başvuruların yüzde 41'inin , , dışındaki diğer şehirlerden geldiğini vurguladı. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nda Erken Aşama, İleri Aşama ve İş birliği kategorilerinde birinci olan girişimcilere 50 bin, Pandemi Özel Ödülü'nü kazanan girişimciye ise 30 bin liralık para ödülü takdim edildi.

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