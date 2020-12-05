Aksungur müjdesi: Seri üretime geçildi!

SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Kotil, AKSUNGUR'un da seri üretimine geçtiklerini açıkladı; "Daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen Anka-2'mizin de seri üretimini yapıyoruz. Anka-2, 48 saat havada kaldı. Dolayısıyla uzak yerden kontrol edilebileceği için, Türkiye'nin herhangi bir noktasında kumanda merkezinden her tarafa gidip gelebiliyorlar. Bugün dünya turu atmıyorlar ama inşallah yakında dünya turu atan İHA'larımız olacak." ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ İLK 10 SAVUNMA ŞİRKETİ ARASINDA YER ALMAK

Airbus, Boeing gibi dünya devlerine parça ürettiklerini hatırlatan Kotil, böylece hem değer ürettiklerini hem de imalat teknolojisini öğrendiklerini belirtti. TUSAŞ'ın sadece parça üreticisi değil aynı zamanda çözüm ortağı olduğunun altını çizen Kotil, termoplastik geliştirdiklerini, sadece kompozit üretecek, dünyada 4'üncü büyük kapalı alana sahip yeni nesil fabrika kurulduğunu söyledi.

Kotil, büyük uçak şirketlerine parça üreterek Türk ekonomisine 250 milyon dolar net girdi sağladıklarının da altını çizdi ve bu miktarı 2 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.