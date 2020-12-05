Şifalı bitkiler kazandırıyor

Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler bitkilere yönelirken, girişimciler de tıbbi ve aromatik bitki sektörünü yakın takibe aldı. Ülkemizde bu alanlara yatırım yapmak isteyen girişimcilere devlet pek çok destek sağlıyor. İşte bazı destekler.

İyi Tarım Uygulamaları destekleri kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine dekar başına 50 ila 100 lira ödeme yapılıyor.

İyi Tarım Uygulamaları destekleri kapsamında maviyemiş, kuşburnu, kızılcık, aronya bahçesi kuranlara yurt içi sertifikalı fide ve fidan desteği veriliyor. Bu alanda en az 3 dekarlık bahçe kurulması şartı var.

Tıbbi-Aromatik bitki yetiştiricisi küçük aile işletmelerine dönüme 100 lira veriliyor.

Genç Çiftçi destekleri kapsamında şifalı bitkilerin üretimi destekleniyor.



Kendi köyüne dönen, 18-40 yaş arası çiftçiler, projelerini sunduklarında 30 bin liraya kadar hibe alabiliyor. Girişimciler, https://gencciftci.tarim.gov.tr/ internet sitesi üzerindeki hazır projelerden birini seçerek hibe başvurusunda bulunabiliyor.

Orköy destekleri kapsamında lavanta ve maviyemiş yetiştiriciliği destekleniyor. Lavanta yetiştiriciliği desteği alanlara maksimum 18 bin lira kredinin yüzde 20'si (3 bin 600 lira) hibe olarak veriliyor. 5 dekarlık dikim alanı için alınabilecek bu kredi 3 yılı geri ödemesiz, yılda 1 taksit olmak üzere 3 yılda geri ödenebiliyor. Destek kapsamı toprak işleme, damlama sulama, fide bedeli, çit bedeli ve gübre bedeli olarak belirlenmiş.

Orköy destekleri kapsamında maviyemiş yetiştirmek için 2 dekarlık alanda ekim yapma şartı aranıyor. 4 yılı ödemesiz verilen kredinin yüzde 20'si hibe, geri kalan bölümü ise yılda 1 taksit olmak üzerü 3 yılda geri ödeniyor. Toprak işleme, damlama sulama, fide bedeli, çit direği ve gübre bedeli destek kapsamında.

Devlet mazot ve gübre desteği olarak dönüme 15,35 lira ödeme yapıyor.

İşletme kredilerinde yüzde 50 faiz indirimi yapılıyor.

139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazları rayiç bedelin binde biri üzerinden kiralanıyor.